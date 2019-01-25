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Обсяги світового турпотоку сягнули рекордної позначки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:06
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році туристи з усього світу здійснили 1,4 мільярда міжнародних подорожей, що на 6% більше, ніж роком раніше.
Дивися повний текст Обсяги світового турпотоку сягнули рекордної позначки
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Додано: Суб 26 січ, 2019 13:07
палим кислород, чтобы увидеть то, что видели на фото..
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