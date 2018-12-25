RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мільярд людей позбавлені
доступу до електроенергії

Мільярд людей позбавлені доступу до електроенергії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:47

Мільярд людей позбавлені доступу до електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
Один мільярд людей на земній кулі не мають доступу до електроенергії.

Дивися повний текст Мільярд людей позбавлені доступу до електроенергії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86929
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:47

И шо? Украинцам нужно готовится присоедениться к милиарду без электричества?
До чего петя страну довёл!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:50

  straponesa написав:И шо? Украинцам нужно готовится присоедениться к милиарду без электричества?
До чего петя страну довёл!


всегда умиляет ход мыслей ватанов и юлькофилов)))
как можно связать проблему доступности электроэнергии в Африке, озвученную на международном форуме, с порохом?

ощущение что у коментеторов вместо мозгов фруктовый кисель.
patriotUA
 
Повідомлень: 44
З нами з: 01.03.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patriotUA і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціна електроенергії для технічних потреб для ОСББ знижена
R2 » П'ят 11 січ, 2019 15:49
1 337
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 15:49
dolendo
Windows 10 навчиться розпізнавати людей замість введення...
R2 » Сер 02 січ, 2019 10:12
3 603
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 00:04
EKO
Україна здатна 74% електроенергії виробляти з... 1, 2
R2 » Вів 25 гру, 2018 16:33
15 752
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 16:26
AlifeSoft

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5823)
26.01.2019 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.