Один мільярд людей на земній кулі не мають доступу до електроенергії.
Дивися повний текст Мільярд людей позбавлені доступу до електроенергії.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 13:47
Мільярд людей позбавлені доступу до електроенергії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільярд людей позбавлені доступу до електроенергії.
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:50
всегда умиляет ход мыслей ватанов и юлькофилов)))
как можно связать проблему доступности электроэнергии в Африке, озвученную на международном форуме, с порохом?
ощущение что у коментеторов вместо мозгов фруктовый кисель.
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