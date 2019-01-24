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ТОП-3 найдорожчих авто 2018 року випуску (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 січ, 2019 16:13
Пропонуємо до обговорення:
Автоцентр опублікував добірку авто 2018 року випуску з найбільшими цінниками.
Дивися повний текст ТОП-3 найдорожчих авто 2018 року випуску (фото)
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