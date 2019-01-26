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ТОП-3 найдорожчих авто 2018 року випуску (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 січ, 2019 16:13
Пропонуємо до обговорення:
Автоцентр опублікував добірку авто 2018 року випуску з найбільшими цінниками.
Дивися повний текст ТОП-3 найдорожчих авто 2018 року випуску (фото)
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R2
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Додано: Суб 26 січ, 2019 18:08
На третьому фото хибна автівка.
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0mage0
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Додано: Суб 26 січ, 2019 19:12
Максимум в 305 км в час авто развивает за 3,6 секунды
не смешите
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saz
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Додано: Суб 26 січ, 2019 21:05
Рекламная статья. Стоимость 150 у копирайтера.
Фотка третья неверная, зато в конце ссылка верная!)
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priem_metalla86
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Додано: Нед 27 січ, 2019 10:43
305 км/ч за 3,6 секунды? Ребята, вы что пишите, думать надо.
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pmnbulat
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Додано: Нед 27 січ, 2019 12:19
0mage0 написав:
На третьому фото хибна автівка.
Точно. То MASERATI GranTurismo.
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sergnemo68
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