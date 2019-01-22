RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, коли запрацює
безвіз між Україною та Уругваєм

Стало відомо, коли запрацює безвіз між Україною та Уругваєм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:15

Стало відомо, коли запрацює безвіз між Україною та Уругваєм

Пропонуємо до обговорення:
Дозволений громадянам України термін перебування без візи на території Уругваю становитиме 90 днів.

Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює безвіз між Україною та Уругваєм.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86931
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та...
R2 » П'ят 25 січ, 2019 21:06
6 146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 15:52
sumy4
Порошенко повідомив, коли буде сформований...
R2 » Чет 24 січ, 2019 16:58
2 90
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 13:48
Kudrjavuy
Кличко повідомив, коли запустять...
R2 » Вів 22 січ, 2019 12:43
9 409
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 00:50
ahmedzyanova_10

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.