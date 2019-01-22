Дозволений громадянам України термін перебування без візи на території Уругваю становитиме 90 днів.
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює безвіз між Україною та Уругваєм.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 16:15
Стало відомо, коли запрацює безвіз між Україною та Уругваєм
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли запрацює безвіз між Україною та Уругваєм.
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:21
Це на сьогодняшній день для пересічних дуже важливо.Треба бігти займати чергу.
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