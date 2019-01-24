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Субсидія-2019: чим загрожують
монетизація і виплати готівкою

Субсидія-2019: чим загрожують монетизація і виплати готівкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:54

Субсидія-2019: чим загрожують монетизація і виплати готівкою

Пропонуємо до обговорення:
Виплати субсидії "живими" грошима можуть стати як козирем в боротьбі за електорат, так і призвести до негативних наслідків.

Дивися повний текст Субсидія-2019: чим загрожують монетизація і виплати готівкою.
R2
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