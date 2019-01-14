Завдяки роботі системи електронних публічних закупівель ProZorro Україна заощадила 65,5 млрд гривень.
Дивися повний текст Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів - Нефьодов.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 18:19
Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів - Нефьодов.
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:19
Это не экономия,а предотвращение воровства.Правильно применяйте термины.
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:23
Интересно было бы посмотреть на методику расчетов.
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