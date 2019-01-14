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Завдяки ProZorro держава
заощадила майже 66 мільярдів -...

Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:19

Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів -...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки роботі системи електронних публічних закупівель ProZorro Україна заощадила 65,5 млрд гривень.

Дивися повний текст Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів - Нефьодов.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:19

Это не экономия,а предотвращение воровства.Правильно применяйте термины.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:23

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Завдяки роботі системи електронних публічних закупівель ProZorro Україна заощадила 65,5 млрд гривень.

Дивися повний текст Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів - Нефьодов.


Интересно было бы посмотреть на методику расчетов.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 19:23

Приведу пример села под Киевом , при бурении 2 скважин на глубину 35м, для снабжения села водой было РАЗВОРОВАНО 1.5 МИЛЛИОНА ГРИВЕНЬ. (на момент бурения цена для частника 350грн за метр бурения с обсадными трубами.) И все честно через проззоро! Просто приписывают условия в тендере под одного подрядчика, а прозорро это только площадка как олх. Так что как воровали так и ворот! Методы поменяли вот и все. Вот когда начнут сажать корупционерров тогда я поверю что сэкономили!
Юля обещает всех прихлебателей пересажать, я за неё!
straponesa
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