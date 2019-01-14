Завдяки роботі системи електронних публічних закупівель ProZorro Україна заощадила 65,5 млрд гривень.
Дивися повний текст Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів - Нефьодов.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 18:19
Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів - Нефьодов.
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:19
Это не экономия,а предотвращение воровства.Правильно применяйте термины.
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:23
Интересно было бы посмотреть на методику расчетов.
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:53
PasserBy
Методика простая - родственники, кумы и прочие люби друзи скажем, на Укрзализныце и еще нескольких крупных госпредприятиях на тендерах хотели поднять 200 млрд, а подняли 133,5 - вот и экономия...
Додано: Суб 26 січ, 2019 22:44
А нужно было чтобы подняли 500 млрд и превратили Украину в Венесуэлу, как лучший друг Путина Мадуро?
Как я уже говорил против Пороха топят только комуняки и ватники. Для остальных он лучший выбор украинского народа.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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