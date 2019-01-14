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Завдяки ProZorro держава
заощадила майже 66 мільярдів -...

Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:19

Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів -...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки роботі системи електронних публічних закупівель ProZorro Україна заощадила 65,5 млрд гривень.

Дивися повний текст Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів - Нефьодов.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:19

Это не экономия,а предотвращение воровства.Правильно применяйте термины.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:23

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Завдяки роботі системи електронних публічних закупівель ProZorro Україна заощадила 65,5 млрд гривень.

Дивися повний текст Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів - Нефьодов.


Интересно было бы посмотреть на методику расчетов.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:53

PasserBy

Методика простая - родственники, кумы и прочие люби друзи скажем, на Укрзализныце и еще нескольких крупных госпредприятиях на тендерах хотели поднять 200 млрд, а подняли 133,5 - вот и экономия...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:44

  max_us_ua написав:PasserBy

Методика простая - родственники, кумы и прочие люби друзи скажем, на Укрзализныце и еще нескольких крупных госпредприятиях на тендерах хотели поднять 200 млрд, а подняли 133,5 - вот и экономия...


А нужно было чтобы подняли 500 млрд и превратили Украину в Венесуэлу, как лучший друг Путина Мадуро?

Как я уже говорил против Пороха топят только комуняки и ватники. Для остальных он лучший выбор украинского народа.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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