Завдяки роботі системи електронних публічних закупівель ProZorro Україна заощадила 65,5 млрд гривень.
Дивися повний текст Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів - Нефьодов.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 18:19
Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів - Нефьодов.
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:19
Это не экономия,а предотвращение воровства.Правильно применяйте термины.
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:23
Интересно было бы посмотреть на методику расчетов.
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:53
PasserBy
Методика простая - родственники, кумы и прочие люби друзи скажем, на Укрзализныце и еще нескольких крупных госпредприятиях на тендерах хотели поднять 200 млрд, а подняли 133,5 - вот и экономия...
Додано: Суб 26 січ, 2019 22:44
А нужно было чтобы подняли 500 млрд и превратили Украину в Венесуэлу, как лучший друг Путина Мадуро?
Как я уже говорил против Пороха топят только комуняки и ватники. Для остальных он лучший выбор украинского народа.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 26 січ, 2019 23:44
Сумма разниц максимальных цен предложений первого раунда тендеров и минимальных цен их победителей после множества переторжек.
Всем, кто мало-мальски знаком с процессом закупок, понятно, что это очень умозрительный подход. В первом раунде поставщики лишь заявляются на участие, максимальное внимание уделяя содержанию, и минимальное - цене. Они прекрасно знают, что по ней еще будут вестись длительные переговоры, и впереди по крайней мере имеется 2-3 раунда переторжек, где можно проявить себя.
В итоге "сумма экономии", оцененная таким способом, может превосходить саму сумму сделки Но выглядит солидно, чтобы администратор Прозорро мог повесить себе погоны "за большие заслуги"...
К слову, до 40% победителей тендеров Прозорро отказываются от поставок на финальных тендерных условиях, потому что в ходе торгов "отжимаются" покупателем/конкурентами так, что выполнить контрактные обязательства оказывается невозможным.
Почему то оценку такой "эффективности" Нефедов не хочет приводить...
В общем, система имеем свои плюсы и минусы, является в целом более прогрессивной, чем прошлая система индивидуальных тендеров, но крайне сомнительно, что ее суммарная эффективность может измеряться десятками миллиардов гривен.
Вероятнее всего, что по каким-то мелким государственным закупкам с помощью платформы и удается получить преимущества для бюджета, но крупные закупки как администрировались "смотрящими" вручную, так и продолжают администрироваться.
И Прозорро этому никак не мешает - по-прежнему есть возможность создать фиксивную конкуренцию с помощью фирм-прокладок, или ограничить реальную путем выставления глупых и/или предвзятых квалификационных требований для участия.
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