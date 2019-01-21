Завдяки ProZorro держава заощадила майже 66 мільярдів -...

Додано: Суб 26 січ, 2019 23:44

Сумма разниц максимальных цен предложений первого раунда тендеров и минимальных цен их победителей после множества переторжек.Всем, кто мало-мальски знаком с процессом закупок, понятно, что это очень умозрительный подход. В первом раунде поставщики лишь заявляются на участие, максимальное внимание уделяя содержанию, и минимальное - цене. Они прекрасно знают, что по ней еще будут вестись длительные переговоры, и впереди по крайней мере имеется 2-3 раунда переторжек, где можно проявить себя.В итоге "сумма экономии", оцененная таким способом, может превосходить саму сумму сделкиНо выглядит солидно, чтобы администратор Прозорро мог повесить себе погоны "за большие заслуги"...К слову, до 40% победителей тендеров Прозорро отказываются от поставок на финальных тендерных условиях, потому что в ходе торгов "отжимаются" покупателем/конкурентами так, что выполнить контрактные обязательства оказывается невозможным.Почему то оценку такой "эффективности" Нефедов не хочет приводить...В общем, система имеем свои плюсы и минусы, является в целом более прогрессивной, чем прошлая система индивидуальных тендеров, но крайне сомнительно, что ее суммарная эффективность может измеряться десятками миллиардов гривен.Вероятнее всего, что по каким-то мелким государственным закупкам с помощью платформы и удается получить преимущества для бюджета, но крупные закупки как администрировались "смотрящими" вручную, так и продолжают администрироваться.И Прозорро этому никак не мешает - по-прежнему есть возможность создать фиксивную конкуренцию с помощью фирм-прокладок, или ограничить реальную путем выставления глупых и/или предвзятых квалификационных требований для участия.