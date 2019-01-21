Bitcoin зможе повернутися до історичного максимуму в 20 тис. дол. не раніше, ніж через 10-11 років.
Дивися повний текст Bitcoin відновитися не раніше, ніж через 10 років - експерт.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 20:21
Bitcoin відновитися не раніше, ніж через 10 років - експерт
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Дивися повний текст Bitcoin відновитися не раніше, ніж через 10 років - експерт.
Додано: Нед 27 січ, 2019 11:52
В продаже БУшных видеокарт как говна на ферме в годы советов. Майнить уже не интересно.
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