RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bitcoin відновитися не раніше,
ніж через 10 років - експерт

Bitcoin відновитися не раніше, ніж через 10 років - експерт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:21

Bitcoin відновитися не раніше, ніж через 10 років - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin зможе повернутися до історичного максимуму в 20 тис. дол. не раніше, ніж через 10-11 років.

Дивися повний текст Bitcoin відновитися не раніше, ніж через 10 років - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86946
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:03

В мире криптовалют экспертов нет, одни самозванцы.
Эксперт :)
Ferox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 527
З нами з: 17.03.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 04:37

Автору было сложно разобраться в правилах применения -тся и -ться.
artbelt_pooh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:52

В продаже БУшных видеокарт как говна на ферме в годы советов. Майнить уже не интересно.
p_a_l
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:16

  artbelt_pooh написав:Автору было сложно разобраться в правилах применения -тся и -ться.


Я неучу-редактору, работающему по выходным, отправляю 2-3 ошибки каждую неделю - пофиг. Еще ни разу не исправил.

А по сабжу - цена биткоина начнет восстанавливаться не позднее, чем к лету 2020-го, когда согласно эмиссионному алгоритму произойдет уполовинивание вознаграждения майнерам (т.н. halving - в каждом новом блоке будет не 12,5 монет, как сегодня, а 6,25).

Зображення

Уменьшение предложения простимулирует рост, а то и взлет цены
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 02.05.18
Подякував: 117 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
2
2
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як дешевшають популярні авто після 3 років використання
R2 » Нед 27 січ, 2019 08:56
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 січ, 2019 10:33
Оранжевый-хит сезона
Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі 1, 2
R2 » Пон 21 січ, 2019 12:00
12 592
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 14:38
Волгарь
Аліментників з боргами будуть працевлаштовувати через...
R2 » Пон 21 січ, 2019 17:37
5 333
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 17:04
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.