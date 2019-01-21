Bitcoin зможе повернутися до історичного максимуму в 20 тис. дол. не раніше, ніж через 10-11 років.
Дивися повний текст Bitcoin відновитися не раніше, ніж через 10 років - експерт.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 20:21
Bitcoin відновитися не раніше, ніж через 10 років - експерт
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Дивися повний текст Bitcoin відновитися не раніше, ніж через 10 років - експерт.
Додано: Нед 27 січ, 2019 11:52
В продаже БУшных видеокарт как говна на ферме в годы советов. Майнить уже не интересно.
Додано: Нед 27 січ, 2019 17:16
Я неучу-редактору, работающему по выходным, отправляю 2-3 ошибки каждую неделю - пофиг. Еще ни разу не исправил.
А по сабжу - цена биткоина начнет восстанавливаться не позднее, чем к лету 2020-го, когда согласно эмиссионному алгоритму произойдет уполовинивание вознаграждения майнерам (т.н. halving - в каждом новом блоке будет не 12,5 монет, как сегодня, а 6,25).
Уменьшение предложения простимулирует рост, а то и взлет цены
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