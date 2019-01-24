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Україна ввійшла в топ-20 країн світу за кількістю нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 січ, 2019 20:30
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році в світі було запущено понад 3 750 нових регулярних авіамаршрутів, чимала кількість яких – в Україні.
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