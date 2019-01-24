У 2018 році в світі було запущено понад 3 750 нових регулярних авіамаршрутів, чимала кількість яких – в Україні.
Дивися повний текст Україна ввійшла в топ-20 країн світу за кількістю нових авіамаршрутів (інфографіка).
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Додано: Суб 26 січ, 2019 20:30
Україна ввійшла в топ-20 країн світу за кількістю нових...
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Дивися повний текст Україна ввійшла в топ-20 країн світу за кількістю нових авіамаршрутів (інфографіка).
Додано: Нед 27 січ, 2019 11:54
На карте можно посмотреть кто реально в топе и где самолетов больше чем пчел возле улика
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