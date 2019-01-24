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Україна ввійшла в топ-20 країн
світу за кількістю нових...

Україна ввійшла в топ-20 країн світу за кількістю нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:30

Україна ввійшла в топ-20 країн світу за кількістю нових...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році в світі було запущено понад 3 750 нових регулярних авіамаршрутів, чимала кількість яких – в Україні.

Дивися повний текст Україна ввійшла в топ-20 країн світу за кількістю нових авіамаршрутів (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:54

На карте можно посмотреть кто реально в топе и где самолетов больше чем пчел возле улика
https://ru.flightaware.com/live/
p_a_l
 
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