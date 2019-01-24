Основна геополітична ідея - перешкоджати зростанню України, позбавляючи країну трьох мільярдів доларів на рік.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": у травні може бути вже занадто пізно укладати новий контракт з Росією.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:56
"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": у травні може бути вже занадто пізно укладати новий контракт з Росією.
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:56
когда исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко, т. е. не последний человек в стране, через честные руки которого проходит немалык кусок ВВП страны, на полном серьезе говорит, что население скажет: “Посмотрите, нам это не нравится, может быть, нам лучше было бы вернуться в Россию” - у меня (я морпех) возникает мысль - может, я не в ту сторону стреляю?
Додано: Суб 26 січ, 2019 22:26
Боже, или в Украине родился оракул или пани Наталья вправила сыну мозги...
Додано: Нед 27 січ, 2019 10:11
Т.е если украинцы будут жить плохо то опять виновата Россия ?это логика детского сада или же лапша на уши лохторату .
Додано: Нед 27 січ, 2019 10:51
Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
Навіть в дитячому садку всі знають, що потоки будують піндоси, а не москалі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|