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"Нафтогаз": у травні
може бути вже занадто пізно...

"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:56

"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

Пропонуємо до обговорення:
Основна геополітична ідея - перешкоджати зростанню України, позбавляючи країну трьох мільярдів доларів на рік.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\": у травні може бути вже занадто пізно укладати новий контракт з Росією.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:56

когда исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко, т. е. не последний человек в стране, через честные руки которого проходит немалык кусок ВВП страны, на полном серьезе говорит, что население скажет: “Посмотрите, нам это не нравится, может быть, нам лучше было бы вернуться в Россию” - у меня (я морпех) возникает мысль - может, я не в ту сторону стреляю?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:26

Боже, или в Украине родился оракул или пани Наталья вправила сыну мозги...
astatempo
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 10:11

Т.е если украинцы будут жить плохо то опять виновата Россия ?это логика детского сада или же лапша на уши лохторату .
makishin60
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 10:51

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  makishin60 написав:Т.е если украинцы будут жить плохо то опять виновата Россия ?это логика детского сада или же лапша на уши лохторату

Навіть в дитячому садку всі знають, що потоки будують піндоси, а не москалі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:12

Lapay. А що патріотичні злодії думали все життя паразитувати на радянській спадщині. І ще дітям передати ренту?
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:16

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  Дикий не Дикий написав:. А що патріотичні злодії думали все життя паразитувати на радянській спадщині. І ще дітям передати ренту?

Мене розчулює і смішить незграбне намагання ватанів перекласти вину за зникнення транзиту з хворої голови на здорову. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:24

А крім слова ватан в методичних відділу пропаганди порохоботів більше аргументів немає?
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:28

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  Дикий не Дикий написав:А крім слова ватан в методичних відділу пропаганди порохоботів більше аргументів немає?

Воно найбільш дієво, бо нормальні аргументи чогось не доходять. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:24

  lapay написав:
  Дикий не Дикий написав:. А що патріотичні злодії думали все життя паразитувати на радянській спадщині. І ще дітям передати ренту?

Мене розчулює і смішить незграбне намагання ватанів перекласти вину за зникнення транзиту з хворої голови на здорову. :)


А кто блокировал 3-сторонние газовые переговоры, заявляя о сдаче национальных интересов (даже "национального достояния")?

Ватаны, или псевдо-патриотические популисты? То-то же!

А ведь более разумного предложения управления трубой, где будет интерес и производителя, и транзитера, и покупателя, трудно себе представить!

А теперь, когда производитель и покупатель договорились делать бизнес без транзитера, построив собственную инфраструктуру, вдруг виноваты все вокруг, только не сам транзитер, ничего не сделавший для сохранения транзитного статуса, кроме обострения отношений с производителей путем подачи судебных исков сомнительного качества и перспектив
zРадио
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