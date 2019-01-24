Основна геополітична ідея - перешкоджати зростанню України, позбавляючи країну трьох мільярдів доларів на рік.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": у травні може бути вже занадто пізно укладати новий контракт з Росією.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 21:56
"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": у травні може бути вже занадто пізно укладати новий контракт з Росією.
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:56
когда исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко, т. е. не последний человек в стране, через честные руки которого проходит немалык кусок ВВП страны, на полном серьезе говорит, что население скажет: “Посмотрите, нам это не нравится, может быть, нам лучше было бы вернуться в Россию” - у меня (я морпех) возникает мысль - может, я не в ту сторону стреляю?
Додано: Суб 26 січ, 2019 22:26
Боже, или в Украине родился оракул или пани Наталья вправила сыну мозги...
Додано: Нед 27 січ, 2019 10:11
Т.е если украинцы будут жить плохо то опять виновата Россия ?это логика детского сада или же лапша на уши лохторату .
Додано: Нед 27 січ, 2019 10:51
Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
Навіть в дитячому садку всі знають, що потоки будують піндоси, а не москалі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 січ, 2019 12:12
Lapay. А що патріотичні злодії думали все життя паразитувати на радянській спадщині. І ще дітям передати ренту?
Додано: Нед 27 січ, 2019 12:16
Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
Мене розчулює і смішить незграбне намагання ватанів перекласти вину за зникнення транзиту з хворої голови на здорову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 січ, 2019 12:24
А крім слова ватан в методичних відділу пропаганди порохоботів більше аргументів немає?
Додано: Нед 27 січ, 2019 12:28
Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
Воно найбільш дієво, бо нормальні аргументи чогось не доходять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:24
А кто блокировал 3-сторонние газовые переговоры, заявляя о сдаче национальных интересов (даже "национального достояния")?
Ватаны, или псевдо-патриотические популисты? То-то же!
А ведь более разумного предложения управления трубой, где будет интерес и производителя, и транзитера, и покупателя, трудно себе представить!
А теперь, когда производитель и покупатель договорились делать бизнес без транзитера, построив собственную инфраструктуру, вдруг виноваты все вокруг, только не сам транзитер, ничего не сделавший для сохранения транзитного статуса, кроме обострения отношений с производителей путем подачи судебных исков сомнительного качества и перспектив
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