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"Нафтогаз": у травні
може бути вже занадто пізно...

"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:47

Re: lapay: Я не збираюсь платити за газ менше

  pohl-elena написав:Думайте сами...

Та шо тут думать!
Сказали же:
  lapay написав:більшість так само пошле подалі тих, хто піде на уклін до Москви.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:29

Re: потоки

Строительство первой нитки газопровода “Северный поток – 2” будет завершено в ноябре текущего года, второй – в декабре.
Об этом сообщил финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран.
sal
 
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  #<12345
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