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Huawei анонсувала 5G-смартфон

Huawei анонсувала 5G-смартфон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 05:54

Huawei анонсувала 5G-смартфон

Пропонуємо до обговорення:
Huawei випустить новий 5G-смартфон вже у червні цього року.

Дивися повний текст Huawei анонсувала 5G-смартфон.
R2
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