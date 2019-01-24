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Де насправді збирають
імпортні авто

Де насправді збирають імпортні авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 08:39

Де насправді збирають імпортні авто

Пропонуємо до обговорення:
Чи можна бути впевненим в тому, що будеш мати якісну машину, купуючи "німця" або "японця" китайської зборки?

Дивися повний текст Де насправді збирають імпортні авто.
R2
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