Чи можна бути впевненим в тому, що будеш мати якісну машину, купуючи "німця" або "японця" китайської зборки?
Дивися повний текст Де насправді збирають імпортні авто.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 08:39
Де насправді збирають імпортні авто
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Дивися повний текст Де насправді збирають імпортні авто.
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