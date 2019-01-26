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Як дешевшають популярні авто
після 3 років використання

Як дешевшають популярні авто після 3 років використання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 08:56

Як дешевшають популярні авто після 3 років використання

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики польського видання carsmile.pl проаналізували, як втрачають в ціні ТОП-10 найпопулярніших авто в Польщі після 3 років використання.

Дивися повний текст Як дешевшають популярні авто після 3 років використання.
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В Украине владельцы продают свои 3-х годичной авто, почти по цене новой.
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