Незважаючи на очевидну невигідність позик під високі відсотки, все більше споживачів у США тестують ліміти пластику, повідомляє CNBC.
Дивися повний текст 86 млн американців бояться максимізувати свої кредитки.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 09:02
86 млн американців бояться максимізувати свої кредитки
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Дивися повний текст 86 млн американців бояться максимізувати свої кредитки.
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