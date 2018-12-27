RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
86 млн американців бояться
максимізувати свої кредитки

86 млн американців бояться максимізувати свої кредитки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 09:02

86 млн американців бояться максимізувати свої кредитки

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на очевидну невигідність позик під високі відсотки, все більше споживачів у США тестують ліміти пластику, повідомляє CNBC.

Дивися повний текст 86 млн американців бояться максимізувати свої кредитки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86946
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 09:02

Середня процентна ставка за картками сьогодні становить рекордні 17,41 відсотка

17.41 відсотка в доларах це шал...
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1867
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 09:08

  0mage0 написав:
Середня процентна ставка за картками сьогодні становить рекордні 17,41 відсотка

17.41 відсотка в доларах це шал...

Там всё, как у нас. Льготный период и кешбек. И банков на выбор несколько тысяч.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1980
З нами з: 10.05.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:42

  0mage0 написав:
Середня процентна ставка за картками сьогодні становить рекордні 17,41 відсотка

17.41 відсотка в доларах це шал...


Непонятно что вы хотели написать, но 17,41 ставка на потребительский кредит, это немного. Наши от 40 и выше.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 448
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як німці воліють зберігати свої заощадження
R2 » П'ят 18 січ, 2019 22:21
1 284
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 22:21
rjkz
Велика Британія планує перетворити свої електропоїзди на...
R2 » Сер 16 січ, 2019 08:23
1 272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 08:23
shkarapet
15 центробанків світу готові випускати свої криптовалюти
R2 » Чет 27 гру, 2018 12:00
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 12:00
finua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.