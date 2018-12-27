Незважаючи на очевидну невигідність позик під високі відсотки, все більше споживачів у США тестують ліміти пластику, повідомляє CNBC.
Дивися повний текст 86 млн американців бояться максимізувати свої кредитки.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 09:02
86 млн американців бояться максимізувати свої кредитки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 86 млн американців бояться максимізувати свої кредитки.
Додано: Нед 27 січ, 2019 09:02
17.41 відсотка в доларах це шал...
Додано: Нед 27 січ, 2019 09:08
Додано: Нед 27 січ, 2019 19:42
Додано: Нед 27 січ, 2019 20:32
Re: 86 млн американців бояться максимізувати свої кредитки
"Боятся" максимизировать потому, что это может повлиять на credit score. Оптимальным считается залезание не более чем в 30% от кредитного лимита. Это не потому, что людям реально не хватает денег, а просто иметь высокий рейтинг выгодно и удобно - это и низкие проценты по ипоотеке, автокредиту и лизингу, это более привилегированное положение при найме жилья и тп.
Так, некоторые автодилеры могут дать (а могут не дать) автокредит под 15% годовых без кредит скор и при рейтинге выше 700 - под 0,01% годовых, еще и за цену поторговаться.
Максимизировать кредитки - это вообще вопрос относительный, если иметь возможность открывать кредитки в банках, магазинах, заправочных сетях и тп.
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