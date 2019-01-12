Власники Tesla незабаром отримають можливість спостерігати пошкодження (і записувати їх), які відбуваються з їхнім транспортом, коли він залишається без нагляду.
Дивися повний текст Електромобілі Tesla скоро отримають «режим вартового» - Маск.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 10:46
Електромобілі Tesla скоро отримають «режим вартового» - Маск
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Дивися повний текст Електромобілі Tesla скоро отримають «режим вартового» - Маск.
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