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Електромобілі Tesla скоро отримають «режим вартового» - Маск
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 січ, 2019 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Власники Tesla незабаром отримають можливість спостерігати пошкодження (і записувати їх), які відбуваються з їхнім транспортом, коли він залишається без нагляду.
Дивися повний текст Електромобілі Tesla скоро отримають «режим вартового» - Маск
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Додано: Нед 27 січ, 2019 10:46
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