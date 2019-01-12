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Електромобілі Tesla скоро
отримають «режим вартового» - Маск

Електромобілі Tesla скоро отримають «режим вартового» - Маск
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 10:46

Електромобілі Tesla скоро отримають «режим вартового» - Маск

Пропонуємо до обговорення:
Власники Tesla незабаром отримають можливість спостерігати пошкодження (і записувати їх), які відбуваються з їхнім транспортом, коли він залишається без нагляду.

Дивися повний текст Електромобілі Tesla скоро отримають «режим вартового» - Маск.
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dmuxar_ivan
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