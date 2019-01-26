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Кількість ОСББ в Україні зросла більш ніж вдвічі за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 січ, 2019 12:05
Пропонуємо до обговорення:
Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, що кількість об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні наразі складає 33 тисячі одиниць, що у 2,5 раза більше, ніж у 2014 році.
Дивися повний текст Кількість ОСББ в Україні зросла більш ніж вдвічі за останні 4 роки — уряд
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Додано: Нед 27 січ, 2019 12:05
Зубко. А ну ка помогите жителям создать ОСМД. А то они все никак не могут от жэка отойти, а не могут потому что там хозяин депутат киевсовета. Завкревского 101
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