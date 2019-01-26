НБУ в січні не буде істотно пом'якшувати монетарну політику.
Дивися повний текст НБУ до кінця року може знизити облікову ставку до 15-17% - банкіри.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 12:43
НБУ до кінця року може знизити облікову ставку до 15-17%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ до кінця року може знизити облікову ставку до 15-17% - банкіри.
Додано: Нед 27 січ, 2019 12:43
в этой стране не знаешь, что будет завтра, а банкиры уже говорят про обликову ставку до конца года. на носу двое выборов и она может быть и 15 и 25((
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:29
Игорь Алексеевич, вата, а навіщо тобі знати, що відбувається "в єтой странє"? В своїй Росії сиди.
Додано: Нед 27 січ, 2019 19:39
Как я понимаю. снижение ставки = повышению курса. И на весьма существенную величину. Вспоминая историю повышения ставки - ее повышали для остановки курса, когда он рос по 20 коп за день
Таким образом, снижать ее можно если курс падать будет примерно такими темпами
Додано: Нед 27 січ, 2019 19:53
Козацького лайку тоби, дружэ
Вжарим томосом по автокефалии
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