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НБУ до кінця року може знизити
облікову ставку до 15-17%...

НБУ до кінця року може знизити облікову ставку до 15-17%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:43

НБУ до кінця року може знизити облікову ставку до 15-17%...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ в січні не буде істотно пом'якшувати монетарну політику.

Дивися повний текст НБУ до кінця року може знизити облікову ставку до 15-17% - банкіри.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:43

в этой стране не знаешь, что будет завтра, а банкиры уже говорят про обликову ставку до конца года. на носу двое выборов и она может быть и 15 и 25((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:29

Игорь Алексеевич, вата, а навіщо тобі знати, що відбувається "в єтой странє"? В своїй Росії сиди.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:39

Как я понимаю. снижение ставки = повышению курса. И на весьма существенную величину. Вспоминая историю повышения ставки - ее повышали для остановки курса, когда он рос по 20 коп за день
Таким образом, снижать ее можно если курс падать будет примерно такими темпами
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:53

  Sharpe написав:вата, а навіщо тобі знати, що відбувається "в єтой странє"? В своїй Росії сиди.


Козацького лайку тоби, дружэ
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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