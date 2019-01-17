Українці не хочуть зв'язуватися зі зношеними і старими купюрами іноземної валюти.
Дивися повний текст Банки відмовилися міняти українцям зношені долари.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 13:11
Банки відмовилися міняти українцям зношені долари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки відмовилися міняти українцям зношені долари.
Додано: Нед 27 січ, 2019 18:30
Re: Банки відмовилися міняти українцям зношені долари
Банкиры чудят. Сначала создают прецеденты, что изношенную купюру могут не принять, а потом удивляются, почему клиенты хотят получать валюту только купюрами в идеальном состоянии.
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