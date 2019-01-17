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Банки відмовилися міняти
українцям зношені долари

Банки відмовилися міняти українцям зношені долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:11

Банки відмовилися міняти українцям зношені долари

Пропонуємо до обговорення:
Українці не хочуть зв'язуватися зі зношеними і старими купюрами іноземної валюти.

Дивися повний текст Банки відмовилися міняти українцям зношені долари.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:30

Re: Банки відмовилися міняти українцям зношені долари

Банкиры чудят. Сначала создают прецеденты, что изношенную купюру могут не принять, а потом удивляются, почему клиенты хотят получать валюту только купюрами в идеальном состоянии.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:09

Наблюдение на примере банка БИС - когда курс растет - берут все подряд (при этом "зажимают" квитанцию, то есть, я так понимаю, пускают мимо кассы), когда курс падает - не берут даже согнутую пополам НОВУЮ купюру. Часто не берут купюры с БАНКОВСКИМИ пометками. Это все в одном конкретном отделении.
rjkz
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