Українці не хочуть зв'язуватися зі зношеними і старими купюрами іноземної валюти.
Дивися повний текст Банки відмовилися міняти українцям зношені долари.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 13:11
Банки відмовилися міняти українцям зношені долари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки відмовилися міняти українцям зношені долари.
Додано: Нед 27 січ, 2019 18:30
Re: Банки відмовилися міняти українцям зношені долари
Банкиры чудят. Сначала создают прецеденты, что изношенную купюру могут не принять, а потом удивляются, почему клиенты хотят получать валюту только купюрами в идеальном состоянии.
Додано: Нед 27 січ, 2019 20:09
Наблюдение на примере банка БИС - когда курс растет - берут все подряд (при этом "зажимают" квитанцию, то есть, я так понимаю, пускают мимо кассы), когда курс падает - не берут даже согнутую пополам НОВУЮ купюру. Часто не берут купюры с БАНКОВСКИМИ пометками. Это все в одном конкретном отделении.
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:29
Банки "крутят носом" от потертой гривны (а НБУ их в этом поддерживает), что уж там говорить о долларах...
Таких изношенных купюр, как гривны, я не встречал ни в одной европейской стране.
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:41
То Вы не видели какие убитые баксы в США ходят - совершенно спокойно. И не то,что порванные - просто разорванные, затертые и засаленные. И ни у кого не придет в голову не взять. Это - полноценные деньги. А вот 50 и 100 долларовые купюры - хоть новые, хоть старые - бывает что крутят носом, это не американские деньги. Самые ходовые - двадцатки. Банкоматы в основном ими загружены, если нужны крупнее купюры - надо заказывать в банке заранее.
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:57
Вы были во всех странах мира? не думаю, что вы видели и держали в руках зимбабвийские доллары, вот там просто треш, а не купюры.
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:15
Вы имеете вииду -"держали-ли Вы мешок зимбабвийских долларов, который ничего не стоит?"?
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:19
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:20
Что, можно подтираться даже на жмаякая в руках?
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