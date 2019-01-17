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Банки відмовилися міняти
українцям зношені долари

Банки відмовилися міняти українцям зношені долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:11

Банки відмовилися міняти українцям зношені долари

Пропонуємо до обговорення:
Українці не хочуть зв'язуватися зі зношеними і старими купюрами іноземної валюти.

Дивися повний текст Банки відмовилися міняти українцям зношені долари.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:30

Re: Банки відмовилися міняти українцям зношені долари

Банкиры чудят. Сначала создают прецеденты, что изношенную купюру могут не принять, а потом удивляются, почему клиенты хотят получать валюту только купюрами в идеальном состоянии.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:58

Недавно повезло, еле сдыхался от такой купюры.
sergeybrw
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:09

Наблюдение на примере банка БИС - когда курс растет - берут все подряд (при этом "зажимают" квитанцию, то есть, я так понимаю, пускают мимо кассы), когда курс падает - не берут даже согнутую пополам НОВУЮ купюру. Часто не берут купюры с БАНКОВСКИМИ пометками. Это все в одном конкретном отделении.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:29

Банки "крутят носом" от потертой гривны (а НБУ их в этом поддерживает), что уж там говорить о долларах...
Таких изношенных купюр, как гривны, я не встречал ни в одной европейской стране.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:41

  Cris написав:Банки "крутят носом" от потертой гривны (а НБУ их в этом поддерживает), что уж там говорить о долларах...
Таких изношенных купюр, как гривны, я не встречал ни в одной европейской стране.


То Вы не видели какие убитые баксы в США ходят - совершенно спокойно. И не то,что порванные - просто разорванные, затертые и засаленные. И ни у кого не придет в голову не взять. Это - полноценные деньги. А вот 50 и 100 долларовые купюры - хоть новые, хоть старые - бывает что крутят носом, это не американские деньги. Самые ходовые - двадцатки. Банкоматы в основном ими загружены, если нужны крупнее купюры - надо заказывать в банке заранее.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:57

  Cris написав:Банки "крутят носом" от потертой гривны (а НБУ их в этом поддерживает), что уж там говорить о долларах...
Таких изношенных купюр, как гривны, я не встречал ни в одной европейской стране.

Вы были во всех странах мира? :D не думаю, что вы видели и держали в руках зимбабвийские доллары, вот там просто треш, а не купюры.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:15

  vetka написав:
  Cris написав:Банки "крутят носом" от потертой гривны (а НБУ их в этом поддерживает), что уж там говорить о долларах...
Таких изношенных купюр, как гривны, я не встречал ни в одной европейской стране.

Вы были во всех странах мира? :D не думаю, что вы видели и держали в руках зимбабвийские доллары, вот там просто треш, а не купюры.


Вы имеете вииду -"держали-ли Вы мешок зимбабвийских долларов, который ничего не стоит?"?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:19

  rjkz написав:Вы имеете вииду -"держали-ли Вы мешок зимбабвийских долларов, который ничего не стоит?"?

при чем тут стоимость? я писала о изношенности купюр.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:20

  vetka написав:
  Cris написав:Банки "крутят носом" от потертой гривны (а НБУ их в этом поддерживает), что уж там говорить о долларах...
Таких изношенных купюр, как гривны, я не встречал ни в одной европейской стране.

Вы были во всех странах мира? :D не думаю, что вы видели и держали в руках зимбабвийские доллары, вот там просто треш, а не купюры.

Что, можно подтираться даже на жмаякая в руках? :D
p_a_l
 
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