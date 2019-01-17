Таких менял и без банков хватает. Иное дело что не хотят люди терять процент за ветхость.
Может их крахмалить и утюжить?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:23
Re: Банки відмовилися міняти українцям зношені долари
Таких менял и без банков хватает. Иное дело что не хотят люди терять процент за ветхость.
Может их крахмалить и утюжить?
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:23
Ими противно даже подтираться. посмотрите Орел и Решку, рай и ад, Зимбабве.
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