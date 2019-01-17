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Банки відмовилися міняти
українцям зношені долари

Банки відмовилися міняти українцям зношені долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:23

Re: Банки відмовилися міняти українцям зношені долари

Таких менял и без банков хватает. Иное дело что не хотят люди терять процент за ветхость.
Может их крахмалить и утюжить? :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:23

  p_a_l написав:
  vetka написав:
  Cris написав:Банки "крутят носом" от потертой гривны (а НБУ их в этом поддерживает), что уж там говорить о долларах...
Таких изношенных купюр, как гривны, я не встречал ни в одной европейской стране.

Вы были во всех странах мира? :D не думаю, что вы видели и держали в руках зимбабвийские доллары, вот там просто треш, а не купюры.

Что, можно подтираться даже на жмаякая в руках? :D

Ими противно даже подтираться. :mrgreen: посмотрите Орел и Решку, рай и ад, Зимбабве.
vetka
 
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