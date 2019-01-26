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GfK: українці готові платити
за платне ТБ майже вдвічі...

GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:25

GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі...

Пропонуємо до обговорення:
Viasat спільно з GfK Ukraine провели дослідження - українці готові платити за ТБ майже в два рази більше, ніж рік тому

Дивися повний текст GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі більше, ніж рік тому.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:25

Откуда этот опрос? Есть ещё люди которые смотрят кабельное?
Пенсионеры? Или деградировавшие люмпены?
Они готовы платить в 2 раза дешевле?
Фарс!
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:33

За пакет рекламных каналов?)))
Половина молодежи уже прочно сидит в инете, считая ТВ уделом пожилых
antey1969
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