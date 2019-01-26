Viasat спільно з GfK Ukraine провели дослідження - українці готові платити за ТБ майже в два рази більше, ніж рік тому
Дивися повний текст GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі більше, ніж рік тому.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 16:25
GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі більше, ніж рік тому.
Додано: Нед 27 січ, 2019 16:25
Откуда этот опрос? Есть ещё люди которые смотрят кабельное?
Пенсионеры? Или деградировавшие люмпены?
Они готовы платить в 2 раза дешевле?
Фарс!
Додано: Нед 27 січ, 2019 16:33
За пакет рекламных каналов?)))
Половина молодежи уже прочно сидит в инете, считая ТВ уделом пожилых
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