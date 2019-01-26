Viasat спільно з GfK Ukraine провели дослідження - українці готові платити за ТБ майже в два рази більше, ніж рік тому
Дивися повний текст GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі більше, ніж рік тому.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 16:25
GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі більше, ніж рік тому.
Додано: Нед 27 січ, 2019 16:33
За пакет рекламных каналов?)))
Половина молодежи уже прочно сидит в инете, считая ТВ уделом пожилых
Додано: Нед 27 січ, 2019 17:56
Маячня. Сам ТВ вже давно не дивлюся. Матері нещодавно відключив Волю, після того як вона підняла плату до 90 грн за базовий пакет. Більшість моїх знайомих зробили те ж саме і поставили тарілку або китайську інтернет-ТВ приставку за 30$ і горя не знають. Та й за що платити? За ідіотські серіали та дебільні шоу із рекламними блоками по пів години? Ржу. Шукайте дурних далі.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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