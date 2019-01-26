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GfK: українці готові платити
за платне ТБ майже вдвічі...

GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:25

GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі...

Пропонуємо до обговорення:
Viasat спільно з GfK Ukraine провели дослідження - українці готові платити за ТБ майже в два рази більше, ніж рік тому

Дивися повний текст GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі більше, ніж рік тому.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:33

За пакет рекламных каналов?)))
Половина молодежи уже прочно сидит в инете, считая ТВ уделом пожилых
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:44

Ха ха ха
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anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:56

Маячня. Сам ТВ вже давно не дивлюся. Матері нещодавно відключив Волю, після того як вона підняла плату до 90 грн за базовий пакет. Більшість моїх знайомих зробили те ж саме і поставили тарілку або китайську інтернет-ТВ приставку за 30$ і горя не знають. Та й за що платити? За ідіотські серіали та дебільні шоу із рекламними блоками по пів години? Ржу. Шукайте дурних далі.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:00

Спутник хотят сделать платным и закодированным.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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M-A-X, Виасат и так кодирует сигнал, как и большинство провайдеров.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:18

Re: GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі..

Спутники, как правило, крякаются, но есть масса некодированных каналов. Но это все баловство - когда-то поставил тарелку, года 3-4 смотрел, потом как-то тюнер оказался на шкафу и вроде как и не тянет. Зомбоящик тоже не очень тянет смотреть. Интернет форева.
rjkz
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