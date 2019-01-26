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GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:52
Продажне опитування. Телевізор не дивлюсь роки 3. І телевізор продав. Що там дивитись. В інеті є все.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:01
А я интернет смотрю через телевизор.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:07
NetSerpent написав:
Маячня. Сам ТВ вже давно не дивлюся. Матері нещодавно відключив Волю, після того як вона підняла плату до 90 грн за базовий пакет. Більшість моїх знайомих зробили те ж саме і поставили тарілку або китайську інтернет-ТВ приставку за 30$ і горя не знають. Та й за що платити? За ідіотські серіали та дебільні шоу із рекламними блоками по пів години? Ржу. Шукайте дурних далі.
И как работает эта приставка?
Просто у меня есть андроид приставка но провайдер не предоставляет IPTV. Жена на кухне для фона включает именно ТВ. Приходится платить за просмотр каналов задним местом.
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