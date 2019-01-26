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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 10:52
Продажне опитування. Телевізор не дивлюсь роки 3. І телевізор продав. Що там дивитись. В інеті є все.
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:01
Re: GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі..
А я интернет смотрю через телевизор.
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:07
И как работает эта приставка?
Просто у меня есть андроид приставка но провайдер не предоставляет IPTV. Жена на кухне для фона включает именно ТВ. Приходится платить за просмотр каналов задним местом.
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:20
Re: GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі..
скатайтесь на радиорынок, возьмите себе приставку или перепрошейте существующую и будет вам щастя. Со всякими "футболами" не очень, зато с задержкой в 3 месяца можно смотреть все премьеры мирового кино в HD &))
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:37
Сам я к футболу равнодушен, но моя жена страстная любительница оного. Чтобы не страдала от отсутствия каналов "Футбол 1,2,..." нашел ей в Инете (кажется "Интер", но не вспомню точно). Теперь довольна, смотрит все через Инет - зачем платить дважды, за Инет и ТВ? Если вас очень интересует этот Инет-канал, посмотрю у нее и скину вам ссылку в ЛС.
Если вас не устраивает маленький экран, соединяете кабелем (каким, надо смотреть по факту) комп/ноут с телевизором и смотрите на нем.
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