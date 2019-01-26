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GfK: українці готові платити за платне ТБ майже вдвічі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:52
Продажне опитування. Телевізор не дивлюсь роки 3. І телевізор продав. Що там дивитись. В інеті є все.
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Дикий не Дикий
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:01
А я интернет смотрю через телевизор.
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p_a_l
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:07
NetSerpent написав:
Маячня. Сам ТВ вже давно не дивлюся. Матері нещодавно відключив Волю, після того як вона підняла плату до 90 грн за базовий пакет. Більшість моїх знайомих зробили те ж саме і поставили тарілку або китайську інтернет-ТВ приставку за 30$ і горя не знають. Та й за що платити? За ідіотські серіали та дебільні шоу із рекламними блоками по пів години? Ржу. Шукайте дурних далі.
И как работает эта приставка?
Просто у меня есть андроид приставка но провайдер не предоставляет IPTV. Жена на кухне для фона включает именно ТВ. Приходится платить за просмотр каналов задним местом.
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p_a_l
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:20
p_a_l написав:
И как работает эта приставка?
Просто у меня есть андроид приставка но провайдер не предоставляет IPTV.
скатайтесь на радиорынок, возьмите себе приставку или перепрошейте существующую и будет вам щастя. Со всякими "футболами" не очень, зато с задержкой в 3 месяца можно смотреть все премьеры мирового кино в HD &))
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sequence
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:37
jeugen написав:
Якщо чесно - плачу за інет+ТВ від ВОЛЯ - 290 грн/міс. Обрав цей пакет за наявність каналів ФУТБОЛ. Якщо інший оператор (Київстар не враховується) додасть обидва ФУТБОЛи - з задоволеням перейду.
Сам я к футболу равнодушен, но моя жена страстная любительница оного. Чтобы не страдала от отсутствия каналов "Футбол 1,2,..." нашел ей в Инете (кажется "Интер", но не вспомню точно). Теперь довольна, смотрит все через Инет - зачем платить дважды, за Инет и ТВ? Если вас очень интересует этот Инет-канал, посмотрю у нее и скину вам ссылку в ЛС.
Если вас не устраивает маленький экран, соединяете кабелем (каким, надо смотреть по факту) комп/ноут с телевизором и смотрите на нем.
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yanyura
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:14
yanyura написав:
Сам я к футболу равнодушен, но моя жена страстная любительница оного. Чтобы не страдала от отсутствия каналов "Футбол 1,2,..." нашел ей в Инете (кажется "Интер", но не вспомню точно). Теперь довольна, смотрит все через Инет - зачем платить дважды, за Инет и ТВ? Если вас очень интересует этот Инет-канал, посмотрю у нее и скину вам ссылку в ЛС.
Буду очень благодарен. Но по опыту знаю, что интернет каналы в перриод большой нагрузки (еврокубки или матчи сборной) очень сильно "тупят".
yanyura написав:
Если вас не устраивает маленький экран, соединяете кабелем (каким, надо смотреть по факту) комп/ноут с телевизором и смотрите на нем.
У меня и так телек подключен к компу ХДМІ.
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jeugen
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:33
jeugen
Отправил ЛС.
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yanyura
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