|
|
|
Держстат з'ясував, що найбільші заробітки у Вінницькій...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 січ, 2019 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Вінницька область є областю з найбільшим заробітком – на 14,9% більше, ніж роком раніше.
Дивися повний текст Держстат з'ясував, що найбільші заробітки у Вінницькій області
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86944
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 27 січ, 2019 17:25
На дворе 19й
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 853
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|242
|
Чет 24 січ, 2019 12:37
сова
|
|22
|2252
|
|
|1
|266
|
|