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Держстат з'ясував, що найбільші
заробітки у Вінницькій...

Держстат з'ясував, що найбільші заробітки у Вінницькій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:25

Держстат з'ясував, що найбільші заробітки у Вінницькій...

Пропонуємо до обговорення:
Вінницька область є областю з найбільшим заробітком – на 14,9% більше, ніж роком раніше.

Дивися повний текст Держстат з'ясував, що найбільші заробітки у Вінницькій області.
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