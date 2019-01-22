Вінницька область є областю з найбільшим заробітком – на 14,9% більше, ніж роком раніше.
Дивися повний текст Держстат з'ясував, що найбільші заробітки у Вінницькій області.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:25
Держстат з'ясував, що найбільші заробітки у Вінницькій...
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Дивися повний текст Держстат з'ясував, що найбільші заробітки у Вінницькій області.
Додано: Нед 27 січ, 2019 18:43
Песню 95го кварталла вспомнил, про пацанов из Винницы. Эх, за душу берёт.
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