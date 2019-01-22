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Держстат з'ясував, що найбільші
заробітки у Вінницькій...

Держстат з'ясував, що найбільші заробітки у Вінницькій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:25

Держстат з'ясував, що найбільші заробітки у Вінницькій...

Пропонуємо до обговорення:
Вінницька область є областю з найбільшим заробітком – на 14,9% більше, ніж роком раніше.

Дивися повний текст Держстат з'ясував, що найбільші заробітки у Вінницькій області.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:43

Песню 95го кварталла вспомнил, про пацанов из Винницы. Эх, за душу берёт.
dramiel87
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:51

а раньше были в Донецкой...
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