Україна зайняла перше місце в рейтингу прогнозованого зростання трудової міграції. Цьогоріч очікується зростання кількості заробітчан на 1,4%.
Дивися повний текст Назвали наслідки масової трудової міграції.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:38
Назвали наслідки масової трудової міграції
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Дивися повний текст Назвали наслідки масової трудової міграції.
Додано: Нед 27 січ, 2019 17:38
Замечательная статья, призванная пресечь все разговоры о том, как мало отчисляем в ПФ...да сколько не отчисляй, прийдёт время и тебя, как честного налогоплательщика, помножат на ноль и разделят на количество пенсионеров.
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