Україна зайняла перше місце в рейтингу прогнозованого зростання трудової міграції. Цьогоріч очікується зростання кількості заробітчан на 1,4%.
Дивися повний текст Назвали наслідки масової трудової міграції.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:38
Назвали наслідки масової трудової міграції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали наслідки масової трудової міграції.
Додано: Нед 27 січ, 2019 17:38
Замечательная статья, призванная пресечь все разговоры о том, как мало отчисляем в ПФ...да сколько не отчисляй, прийдёт время и тебя, как честного налогоплательщика, помножат на ноль и разделят на количество пенсионеров.
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:14
Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:52
А потом этот украинец забирает в Польшу семью и уже ничего не тратит в Украине.
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