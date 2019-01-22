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Назвали наслідки масової
трудової міграції

Назвали наслідки масової трудової міграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:38

Назвали наслідки масової трудової міграції

Пропонуємо до обговорення:
Україна зайняла перше місце в рейтингу прогнозованого зростання трудової міграції. Цьогоріч очікується зростання кількості заробітчан на 1,4%.

Дивися повний текст Назвали наслідки масової трудової міграції.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:38

Замечательная статья, призванная пресечь все разговоры о том, как мало отчисляем в ПФ...да сколько не отчисляй, прийдёт время и тебя, как честного налогоплательщика, помножат на ноль и разделят на количество пенсионеров.
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Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.
sumy4
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:52

  sumy4 написав:Налоговая нагрузка возрастать как раз не будет, чем больше наших людей рабоает за границей, тем больше присылается или привозится валюты, которая во-первых меняется на гривну, тем самым укрепляя национальную валюту, а потом эта гривна тратится внутри страны и из кажой гривны - 20% это НДС, который идет в бюджет, плюс различные акцизы, в результате с одного работающего в Польше украинца с зарплатой в 20000 грн собирается налогов у нас больше, чем с одного украинца работающего в Украине с зарплатой в 8000 грн.

А потом этот украинец забирает в Польшу семью и уже ничего не тратит в Украине.
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